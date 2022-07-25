В Татарстане предприятие полностью погасило долги по налогам в размере 241 млн рублей

Следственные органы СК России по Татарстану в ходе расследования уголовного дела в отношении директора ООО «СК Атриум» добились полного погашения задолженности по налогам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело было возбуждено по статье «Уклонение от уплаты налогов» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, директор предприятия вносила в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с 22 контрагентами. Таким образом она уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость за 2017—2018 годы. Бюджетной системе нанесен ущерб на общую сумму более 241 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Противоправные действия выявили в ходе следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СУ СКР по Татарстану, УЭБиПК МВД по РТ и УФНС России по РТ.

Сейчас руководство предприятия полностью погасило имевшуюся задолженность. Уголовное преследование прекращено.

В начале июля прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего руководителя нефтесервисной компании. По версии следствия, бизнесмен уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 249 млн рублей.



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Татьяна Леухина