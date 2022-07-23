У жителя Татарстана изымут земельный участок в целях реконструкции дороги в Арском районе

У жителя села Смак-Корса в Арском районе Татарстана изымут земельный участок в целях реконструкции дороги регионального значения «Арск — Сиза» — Смак-Корса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

— ...Об изъятии земельного участка площадью 109 кв. метров, образуемого земельного участка с кадастровым номером 16:09:180201:105 площадью 4 304 кв. метра категории земель населенных пунктов, и находящихся на его территории объектов капитального строительства с кадастровым номером 16:09:180201:345 площадью 88,1 кв. метра и с кадастровым номером 16:09:180201:238 площадью 65,5 кв. метров, — говорится в документе.

Земельный участок изымается из собственности гражданина по предложению Минземимущества Татарстана и ГКУ «Главтатдортранс» для государственных нужд республики, следует из постановления.

Фото: Максим Платонов

В мае власти Татарстан постановили изъять под строительство участка Вознесенского тракта, от проспекта Победы до автодороги М-7, еще один земельный участок. Его площадь — 2,2 тысячи кв. метров.



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Татьяна Демина