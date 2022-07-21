Новости общества

11:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани снесут еще ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов

10:23, 21.07.2022
В Казани снесут еще ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов
Фото: realnoevremya.ru

Власти Казани указали снести еще ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Соответствующие постановления опубликованы в сборнике документов мэрии города.

В Авиастроительном и и Ново-Савиновском районе Казани снесут семь объектов:

  • два помещения охраны, забор сетка-рабица по ул.Гудованцева, вблизи д.33.
  • Хозяйственная постройка, биотуалет по ул.Тэцевская, вблизи д.7.
  • Металлические барьеры (трубы) по проспекту Ямашева, вблизи д.87.
  • Вагончик (бытовка) на колесах по ул.Гаврилова, напротив д.56.
  • Будка по ул.Чистопольской, вблизи д.62.
  • Забор, помещение охраны по ул.Адоратского, 61, корп.2
  • Помещение охраны по ул.Фатыха Амирхана, 101.

В Вахитовском и Приволжском районах Казани снесут три гаража по адресам:

  • ул.Промысловая, 5
  • ул.Авангардная, 143
  • ул.Авангардная, 147а и 147б

В начале июня казанские власти постановили снести в городе 13 объектов. Среди них указывались торговые павильоны и объекты, а также один автофургон.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоВластьБизнесЭкономика Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также