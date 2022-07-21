В Казани снесут еще ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов
Власти Казани указали снести еще ряд самовольно установленных и незаконно размещенных объектов. Соответствующие постановления опубликованы в сборнике документов мэрии города.
В Авиастроительном и и Ново-Савиновском районе Казани снесут семь объектов:
- два помещения охраны, забор сетка-рабица по ул.Гудованцева, вблизи д.33.
- Хозяйственная постройка, биотуалет по ул.Тэцевская, вблизи д.7.
- Металлические барьеры (трубы) по проспекту Ямашева, вблизи д.87.
- Вагончик (бытовка) на колесах по ул.Гаврилова, напротив д.56.
- Будка по ул.Чистопольской, вблизи д.62.
- Забор, помещение охраны по ул.Адоратского, 61, корп.2
- Помещение охраны по ул.Фатыха Амирхана, 101.
В Вахитовском и Приволжском районах Казани снесут три гаража по адресам:
- ул.Промысловая, 5
- ул.Авангардная, 143
- ул.Авангардная, 147а и 147б
В начале июня казанские власти постановили снести в городе 13 объектов. Среди них указывались торговые павильоны и объекты, а также один автофургон.
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