Товары поставщиков IKEA начали продавать на «Яндекс.Маркете»
Товары поставщиков шведской IKEA, закрывшей магазины в России, стали продаваться на маркетплейсе «Яндекс.Маркет» — доступны товары 11 поставщиков — производителей мебели, текстиля и других товаров.
Ретейлер планирует добавить и других поставщиков, ранее сотрудничавших с компанией, по этому вопросу в настоящий момент ведутся переговоры.
Для обозначения товаров этой категории на маркетплейсе используют формулировку «как у IKEA», сообщает ТАСС.
Сайт IKEA вновь стал доступен для совершения покупок с конца июля. При этом личный кабинет и список покупок на сайте остаются недоступными. Покупателям необходимо добавлять товары непосредственно в корзину.
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