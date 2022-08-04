Товары поставщиков IKEA начали продавать на «Яндекс.Маркете»

Товары поставщиков шведской IKEA, закрывшей магазины в России, стали продаваться на маркетплейсе «Яндекс.Маркет» — доступны товары 11 поставщиков — производителей мебели, текстиля и других товаров.



Ретейлер планирует добавить и других поставщиков, ранее сотрудничавших с компанией, по этому вопросу в настоящий момент ведутся переговоры.

Фото: Максим Кокунин

Для обозначения товаров этой категории на маркетплейсе используют формулировку «как у IKEA», сообщает ТАСС.

Сайт IKEA вновь стал доступен для совершения покупок с конца июля. При этом личный кабинет и список покупок на сайте остаются недоступными. Покупателям необходимо добавлять товары непосредственно в корзину.

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Маргарита Головатенко