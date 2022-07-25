Сайт IKEA снова доступен для совершения покупок

Россияне снова могут совершать покупки на сайте IKEA. Однако пользователям вновь предстоит занять онлайн-очередь.

— После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершать покупки, однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение 10 минут система вернет вас обратно в очередь, — гласит сообщение на сайте IKEA.

При этом личный кабинет и список покупок на сайте остаются недоступными. Покупателям необходимо добавлять товары непосредственно в корзину.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, IKEA приостановила распродажу на прошлой неделе, 22 июля. Это было связано с тем, что все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты.



Шведская торговая сеть по продаже мебели объявила о старте онлайн-распродажи товаров с 5 июля, однако из-за большого притока посетителей сайт перестал функционировать.



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Татьяна Демина