Татарстанцы оплатили покупки в интернете через SberPay более чем на 280 млн рублей

С начала года жители Татарстана перевели за покупки в интернет-магазинах через сервис SberPay (16+) более 280 млн рублей. В среднем в месяц клиенты Сбера с помощью этого сервиса совершают около 140 тысяч оплат в интернете.

Кнопка SberPay доступна на страницах оплаты на сайтах партнеров банка. При оформлении покупки со смартфона кнопка SberPay сама запустит приложение Сбербанк Онлайн. При использовании компьютера нужно будет ввести номер телефона, к которому привязана карта, и затем перейти по пуш-уведомлению для подтверждения оплаты.

Для бизнеса тарифы за использование SberPay идентичны тарифам за интернет-эквайринг.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Сбер постоянно расширяет возможности быстрой и безопасной оплаты товаров и услуг для своих клиентов. Со SberPay при оплате покупок в интернете нет необходимости вводить данные карты на сайте партнера или кошелька — это делает покупки полностью защищенными».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"