Сборная молодых звезд по хоккею проведет турне по России и посетит Татарстан

Российская хоккейная сборная молодых звезд (до 25 лет) проведет турне по городам России, в том числе планирует посетить Татарстан, сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.



ФХР объявила о создании команды во вторник. С 3 по 9 августа сборная проводит свой первый турнир в Сочи.

— Мы работаем совместно со сборной U25, она будет играть на Кубке Первого канала. Планируется, что она после сезона КХЛ поедет в турне по стране. У нас есть хороший опыт в Тульской области, в Санкт-Петербурге. Посетим Омск, Татарстан, Новосибирск. Возможно, сыграем в Минске и Казахстане. В регионах большой интерес к сборной, — приводит слова Ротенберга «РИА Новости».

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Маргарита Головатенко