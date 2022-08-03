В Нижнекамске планируют запустить прогулочный теплоход

В Нижнекамске планируют запустить прогулочный теплоход. Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин провел встречу с гендиректором уфимской компании «Речфлот» Александром Землянским.

На ней обсуждалась возможность подбора подходящего типа теплохода, востребованного в Нижнекамске. Землянский предложил закрепить за городом один из теплоходов «Речфлота», чтобы нижнекамцы могли его использовать для различных мероприятий, в том числе праздничных корпоративов, небольших экскурсионных программ или в качестве прогулочного варианта.

Также в «Речфлоте» не исключили запуск социальных экскурсий для пенсионеров или учащихся, передает пресс-служба Нижнекамского района.



В начале июня в Казань из Чебоксар прибыл первый теплоход «Валдай 45Р». Планируется, что он будет работать ежедневно до 11 сентября.



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Татьяна Леухина