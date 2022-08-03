Имам-хатыб мечети «Гаиля» назначен заместителем директора казанского медресе «Мухаммадия»

В Казани новым заместителем директора медресе «Мухаммадия» стал имам-хатыб мечети «Гаиля», кандидат социологических наук, доцент КФУ и РИИ Рустам хазрат Хайруллин. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Нового заместителя представил директор медресе «Мухаммадия», муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он же сообщил, что в учебное заведение планируется привлечь новых преподавателей.

Фото: Максим Платонов

Камиль хазрат Самигуллин заявил, что Рустам хазрат Хайруллин назначен замдиректора медресе «Мухаммадия» для реализации задач по вводу и освоению нового студенческого общежития и корпуса и проведению 140-летнего юбилея учреждения.

«Реальное время» рассказывало, как студенты медресе «Мухаммадия» возмутились из-за предполагаемого снятия с должности проректора учебного заведения — Зульфата хазрата Габдуллина. Появились слухи как об увольнении преподавателя, так и о реорганизации в руководстве медресе. В Духовном управлении мусульман Татарстана слухи опровергают. Подробности — в материале интернет-газеты.



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Татьяна Демина