Казань примет международный турнир по плаванию среди людей с синдромом Дауна
В Казани состоится международный турнир по плаванию среди людей с синдромом Дауна. Соревнования пройдут в этом году.
На организацию и проведение турнира по плаванию среди людей с синдромом Дауна потратят более 4,5 миллиона рублей. Его профинансируют из бюджета столицы Татарстана. Организатора ищет Комитет физической культуры и спорта Казани.
Для участников турнира по плаванию проведут экскурсию по городу. Они посетят музеи Старо-Татарской слободы, Казанского кремля и Дворец водных видов спорта.
К проведению турнира привлекут волонтеров, аниматоров, банкетных ведущих, режиссера. В торжественной части мероприятия выступят творческие коллективы.
В прошлом году в Казани уже проходил Всероссийский турнир по плаванию «Победим вместе» среди людей с синдромом Дауна. В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов в возрасте от 12 лет из 31 региона России.
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