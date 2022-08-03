Казань примет международный турнир по плаванию среди людей с синдромом Дауна

В Казани состоится международный турнир по плаванию среди людей с синдромом Дауна. Соревнования пройдут в этом году.

На организацию и проведение турнира по плаванию среди людей с синдромом Дауна потратят более 4,5 миллиона рублей. Его профинансируют из бюджета столицы Татарстана. Организатора ищет Комитет физической культуры и спорта Казани.

Для участников турнира по плаванию проведут экскурсию по городу. Они посетят музеи Старо-Татарской слободы, Казанского кремля и Дворец водных видов спорта.

К проведению турнира привлекут волонтеров, аниматоров, банкетных ведущих, режиссера. В торжественной части мероприятия выступят творческие коллективы.



В прошлом году в Казани уже проходил Всероссийский турнир по плаванию «Победим вместе» среди людей с синдромом Дауна. В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов в возрасте от 12 лет из 31 региона России.



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Татьяна Демина