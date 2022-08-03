«Госуслуги» начали принимать заявки на отсрочку от армии для ИТ-специалистов

На портале «Госуслуги» начали принимать заявки на отсрочку от армии для IT-специалистов по осеннему призыву, сообщили в пресс-службе Минцифры.



Воспользоваться специальным сервисом и подать заявки на отсрочку от армии для сотрудников IT-компании могут со 2 августа. Заполненные формы будут приниматься до 11 августа. Окончательное решение об отсрочке примет призывная комиссия. Сотрудник должен будет явиться в военкомат после получения повестки, чтобы подтвердить право на отсрочку.

Претендующие на отсрочку должны работать в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года. Сама компания должна быть аккредитована до 11 августа 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане на отсрочку от армии претендуют 366 IT-специалистов. Всего в России заявления на отсрочку от армии подали 8,7 тысячи сотрудников аккредитованных в Минцифре IT-компаний. Из регионов наиболее полно представлены Москва (почти 1,7 тыс. человек), Московская область (почти 800 человек), Санкт-Петербург (более 600 человек) и Татарстан.

На отсрочку от армии могут претендовать IT-специалисты до 27 лет с высшим образованием и работающие в IT-компаниях не меньше года, а также специалисты со стажем меньше года при условии, если они окончили вуз за год до назначения на должность.



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Маргарита Головатенко