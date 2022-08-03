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В Роспотребнадзоре назвали доминирующие в России варианты коронавируса

01:31, 03.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали доминирующие в России варианты коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России последние 2 недели доминируют варианты «омикрона» BA.4 и BA.5. На них приходится более 82% подтвержденных случаев COVID-19.

Геномные последовательности, отнесенные к штамму «дельта» и подварианту BA.2.75 («Кентавр») штамма «омикрон», фиксируются в единичных случаях, передает пресс-служба Роспотребнадзора России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня ведомство рекомендовало для снижения рисков заражения COVID-19 уязвимым категориям граждан надевать маски в людных местах и в общественном транспорте. Там отметили: несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма «омикрон», часто протекает в форме ОРВИ, COVID-19 по-прежнему представляет значительную угрозу.

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Татьяна Леухина
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