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В Казани ограничат движение по улице Габишева

14:36, 02.08.2022
В Казани ограничат движение по улице Габишева
Фото: realnoevremya.ru

В Казани ограничат движение по ул. Габишева, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

Движение частично ограничат с 3 по 15 августа возле дома №7 по ул. Габишева в направлении от ул. Сафиуллина к ул. Зорге.

Ограничение связано со строительством сетей водоснабжения для одного из жилых домов.

Фото: kzn.ru

Напомним, с 4 июля по 31 августа частично ограничили движение по улице Сафиуллина. Ограничение связано с работами по реконструкции магистрального тепловода.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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