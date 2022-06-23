В Казани частично ограничат движение по улице Сафиуллина

В Казани частично ограничат движение по улице Сафиуллина, такое распоряжение есть в Сборнике документов и правовых актов МО Казани №24.



Так, с 4 июля по 31 августа парковка возле административного здания №7 по улице Сафиуллина будет полностью закрыта. Проезжую часть возле дома №50 по улице Фучика полностью закроют с 18.00 15 июля по 18.00 17 июля.

Ограничение связано с работами по реконструкции магистрального тепловода.

Фото: kzn.ru

В Казани с этой недели на четыре месяца ограничат движение по улицам Сайдашева и Яшляр. С 23 июня на пересечении улиц Сайдашева и Яшляр для движения будут недоступны проезжая часть и тротуар. Ограничение снимут 24 октября.



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Маргарита Головатенко