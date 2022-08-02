Треть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли

Каждый третий россиянин считает, что Солнце вращается вокруг Земли, таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Правильный ответ о том, что Земля вращается вокруг Солнца, дал 61% опрошенных. 12% респондентов при этом согласились с тем, что Земля совершает вокруг Солнца оборот за один месяц.

Согласно результатам опроса, в группе с высоким уровнем научной грамотности преобладает молодежь (61%), из которых 49% активно пользуются интернетом и 45% имеют высшее образование. Россияне с низким уровнем научной грамотности в основном относятся к старшей возрастной группе: в группе старше 60 лет 33% давали не более двух правильных ответов.

Фото: realnoevremya.ru

Опрос проводился 9 июля 2022 года методом телефонного интервью среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

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Маргарита Головатенко