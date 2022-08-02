В России выявили 9 560 случаев заболевания коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 9 560 случаев коронавируса. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 622 103, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным на 2 августа, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 8 573 пациента, всего вылечившихся — 17 990 048 человек. Госпитализировали еще 836 россиян.

За сутки коронавирус унес жизни 48 россиян. Всего от инфекции скончались 382 517 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко