Казань вошла в число городов, в которых лучше всего обстоят дела с туризмом

Лучше всего дела с туризмом обстоят в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, сообщает президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.



— Эти города связаны с деловым и въездным туризмом, где запросы и ожидания выше. Поэтому там и соответствующий уровень персонала. Это связано и с олимпийским наследием, и с чемпионатом мира по футболу, — приводит его слова «РИА Новости».

Получив качественный сервис в одной российской гостинице, они [туристы] не захотят снижать планку, сказал он, упомянув, что в других регионах отельерам в этом случае придется подтянуться.



Российским гостиницам не хватает квалифицированного персонала — дефицит оценили в 30%. Ростуризм запустил большую образовательную онлайн-программу для сотрудников гостиниц. Сейчас уже доступны онлайн-курсы для службы приема и размещения гостей, администраторов и горничных. Программа будет пополняться новыми направлениями.

В конце июля директор Комитета по развитию туризма татарстанской столицы Дарья Санникова сообщила, что из-за наплыва туристов в Казани ощущается нехватка экскурсоводов, поэтому в ближайшее время планируется объявить новый набор.

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Маргарита Головатенко