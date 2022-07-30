В Комитете по развитию туризма Казани рассказали о нехватке экскурсоводов

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Из-за наплыва туристов в Казани ощущается нехватка экскурсоводов, поэтому в ближайшее время планируется объявить новый набор, сообщила директор Комитета по развитию туризма татарстанской столицы Дарья Санникова в программе «Интервью без галстука».



Она отметила, что стать экскурсоводами хотят многие, но это может не каждый. Человек должен любить город и его жителей, быть коммуникабельным. Желательно иметь историческое образование и навыки артистизма.

В мае правительство утвердило правила ведения единого реестра экскурсоводов и гидов в России. Введение единого реестра экскурсоводов и гидов сможет поспособствовать созданию прозрачного и контролируемого рынка экскурсионных услуг, считают в кабмине.



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Маргарита Головатенко