Исследование: самые высокооплачиваемые профессии в автомобильной индустрии в Казани

В Казани самые высокие зарплаты в автомобильной индустрии отмечены у мастеров-приемщиков СТО (95 тысяч рублей), дальнобойщиков (92,5 тысячи рублей) и таксистов (88 тысяч рублей). Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито.Работа».

Во втором квартале текущего года медианная зарплата по России в группе профессий «Автомобильный бизнес» на платформе «Авито. Работа» составила 50 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самые высокие зарплаты были у программистов с автотранспортной специализацией (140 тысяч рублей), дорожных рабочих (90 тысяч рублей) и таксистов (84 тысячи рублей). В Казани в автоиндустрии зарабатывают около 60 тысяч рублей.



Ранее эксперты рассказывали, как обстоит ситуация на рынке труда в Казани. Все подробности — в материале «Реального времени».

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Татьяна Леухина