Слуцкий — о матче «Рубин» — «УФа»: «Не хватило нам разнообразия атакующих действий»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча с «Уфой» (0:0). Его слова приводит пресс-служба клуба.

— Не хватило нам разнообразия атакующих действий. Очень много было длинных передач и попыток сработать в зоне подбора. Хотелось бы, чтобы мы варьировали игровые взаимодействия, в том числе атакуя позиционно и через центральную зону. Понятно, что она у соперника была насыщенная, потому что они играли в два нападающих и три игрока середины поля. Тем не менее разнообразия в атаке нам не хватило, чтобы дожать и выиграть, — подчеркнул он.

Отдельно Слуцкий ответил на вопрос о том, плачевно ли для команды второе поражение подряд. По его словам, ситуация в норме, команда стабилизирует игру, с каждым туром она будет все качественнее.

Сегодня «Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в матче Первой лиги. Игра в Казани завершилась со счетом 0:0. После трех туров «Рубин» с четырьмя очками располагается на 8-й позиции в турнирной таблице, «Уфа» (4 очка) идет 13-й.



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Татьяна Леухина