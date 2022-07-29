Новости происшествий

16:20 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

На улице Ершова в Казани из-за ДТП образовалась пробка

15:59, 29.07.2022
На улице Ершова в Казани из-за ДТП образовалась пробка
Фото: скриншот / Яндекс.Карты

На улице Николая Ершова в Казани произошло ДТП, из-за чего образовалась огромная пробка, сообщили «Реальному времени» очевидцы, данные подтверждаются сервисом «Яндекс.Карты».

По словам автомобилистов, люди стоят в пробке на небольшом участке около 15 минут.

В целом в городе спокойная дорожная ситуация, пробки 4 балла.

В столице Татарстана ремонт дороги по улице Николая Ершова выполнен на 70%. «Реальное время» рассказывало, что с началом капитального ремонта дороги на улице Николая Ершова появились проблемы с движением транспорта по ней. Апогея пробки в районе Советской площади достигли к середине июня.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также