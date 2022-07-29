На улице Ершова в Казани из-за ДТП образовалась пробка
На улице Николая Ершова в Казани произошло ДТП, из-за чего образовалась огромная пробка, сообщили «Реальному времени» очевидцы, данные подтверждаются сервисом «Яндекс.Карты».
По словам автомобилистов, люди стоят в пробке на небольшом участке около 15 минут.
В целом в городе спокойная дорожная ситуация, пробки 4 балла.
В столице Татарстана ремонт дороги по улице Николая Ершова выполнен на 70%. «Реальное время» рассказывало, что с началом капитального ремонта дороги на улице Николая Ершова появились проблемы с движением транспорта по ней. Апогея пробки в районе Советской площади достигли к середине июня.
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