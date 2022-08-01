В России 120 тысяч человек получили карту болельщика

Электронную карту болельщика (Fan ID) получили 120 тысяч человек, по ним оформили около 65 тысяч билетов. Об этом заявил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

— Посещение спортивных мероприятий в новом формате стартовало в минувшие выходные, этому предшествовал процесс подготовки и тестирования процесса оформления карты болельщика и работы системы идентификации зрителей на стадионах, — отметил он.

Для решения оперативных вопросов и спорных ситуаций на пяти стадионах работали специалисты центра поддержки болельщиков. Они успешно разобрали более 1,3 тысяч обращений, связанных в основном с техническим оформлением карты на Госуслугах или просьбами распечатать QR-код.

Фото: pixabay.com

С третьего тура РПЛ наличие карты болельщика стало обязательным для зрителей, организаторов, участников матчей, сотрудников СМИ на пяти стадионах — в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, передает «Интерфакс».

В конце января сообщество активных фанатов казанского футбольного клуба «Рубин» объявило об отказе от оформления паспортов болельщика (Fan ID) и посещения матчей, на которых они будут действовать. Они сочли «недопустимым идти на поводу людей, которые хотят превратить футбольный стадион в театр, где каждый неугодный властям болельщик может быть забанен на годы просто за то, что он не понравится условному стюарду или уполномоченному лицу». Также о бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты ЦСКА, «Спартака», «Зенита», «Ростова» и «Крыльев Советов». Закон вступил в силу с 1 июня 2022 года.

В июне главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий заявил, что на казанском стадионе «Ак Барс Арена» не станет использоваться Fan ID. Его вычеркнули из списка стадионов, где будет действовать паспорт болельщика.

Татьяна Леухина