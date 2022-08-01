Банк России: спад экономики продлится до середины 2023 года

Спад российской экономики в годовом выражении продлится до середины 2023 года. Об этом говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

По итогам 2022 года ВВП сократится на 4—6%, следует из прогноза регулятора.

— В годовом выражении сокращение будет продолжаться до середины 2023 года, поэтому по итогам 2023 года также прогнозируется спад в диапазоне 1—4%. Начиная с середины 2023 года и в 2024 году экономика будет расти восстановительным темпом, несколько меньшим, чем оценивалось в апреле (1,5—2,5% вместо 2,5—3,5%), — говорится в докладе ЦБ РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что спад экономики России и уровень инфляции могут оказаться ниже текущих прогнозов. Власти готовились в июне пересмотреть свои ожидания с учетом того, что страна проходит кризис лучше, чем прогнозировалось в начале марта.



В конце апреля председатель Счетной палаты страны Алексей Кудрин сообщал, что Россия в ближайшие полтора-два года будет жить в очень сложной ситуации. По его словам, инфляция в стране в 2022 году превысит 20%, в 2023-м — более 6%.

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Татьяна Леухина