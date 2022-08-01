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Центробанк ждет снижения инфляции до 14,6% к концу третьего квартала

18:43, 01.08.2022
Центробанк ждет снижения инфляции до 14,6% к концу третьего квартала
Фото: cbr.ru

Банк России оценил падение российской экономики во втором квартале текущего года в 4,3%. В третьем квартале регулятор ждет снижения ВВП в годовом выражении на 7%, следует из доклада о денежно-кредитной политике.

Годовая инфляция, по прогнозу ЦБ, к концу третьего квартала снизится до 14,6%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно докладу Минэкономразвития, в России инфляция в годовом выражении замедлилась на 22 июля до 15,3% с 15,39% неделей ранее.

В конце июля сообщалось, что в базовом сценарии Банк России ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция снизится до 12—15%. Важные факторы для дальнейшей динамики инфляции — динамика обменного курса рубля, эффективность процессов импортозамещения, масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.

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Татьяна Леухина
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