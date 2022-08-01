Баскетболиста казанского УНИКСа Луи Лабери не будут вызывать в сборную Франции

Французские баскетболисты, которые продолжают выступать в российских и белорусских клубах, не будут вызываться в национальную сборную. Об этом объявила пресс-служба Французской федерации баскетбола (FFBB).

Среди них — французский форвард Луи Лабери, в июле подписавший контракт с казанским УНИКСом. Соглашение с ним рассчитано на год.

Отмечается, что если игрок продлит контракт с российским или белорусским клубом, его не допустят до участия в отборочном турнире Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже.

1 июня Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российских спортсменов и официальных лиц от участия во всех соревнованиях под эгидой организации.



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Татьяна Леухина