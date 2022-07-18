В Казани модернизируют Республиканскую клиническую инфекционную больницу за 266,6 миллиона рублей

В Казани намерены модернизировать здание Республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора А.Ф.Агафонова, расположенное на проспекте Победе, 83. На эти цели готовы направить почти 266,7 миллиона рублей из бюджета Татарстана.



Также запланировано благоустройство территории и приобретение оборудования, мебели и инвентаря. Большая часть работ пройдет в лабораторном корпусе. Там работы затронут внутренние водопровод и канализацию, систему отопления, вентиляцию, электроосвещение, систему контроля и управления доступом и так далее.

В здании также запланированы мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Работы затронут и систему электронной очереди, видеонаблюдения, дымоудаления, наружный кислородопровод и так далее.

Фото: Максим Платонов

Проектом предусмотрена автоматизация дооснащения здания РКИБ автоматическим контролем и передачей данных об уровне криогенного продукта от сосудов на 20 и 10 «квадратов» в кабинет операторов по кислороду в стационарном блоке здания, следует из документации на портале госзакупок.

Подрядчика ищет Главстрой Татарстана. Завершить работы требуется до 30 октября 2022 года.

Напомним, на разработку проектной документации для модернизации Республиканской клинической инфекционной больницы и строительства общежития аграрного колледжа в пгт Богатые Сабы выделялось 7 миллионов рублей.



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Татьяна Демина