В России за сутки выявили 10 824 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 10 824 случая коронавируса. Всего заболевших по стране зарегистрировали 18 612 543 человека, за сутки госпитализировали 836 пациентов, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным на 1 августа, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 6 077 человек, число вылечившихся достигло 17 981 475 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 36 россиян. Всего от инфекции скончались 382 469 человек.

Фото: стопкооронавирус.рф

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Маргарита Головатенко