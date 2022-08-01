Казань в первом полугодии 2022 года приняла 1,6 миллиона туристов

Фото: Максим Платонов

Казань в первом полугодии 2022 года приняла 1,6 миллиона туристов. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал мэр города Ильсур Метшин.

Несмотря на изменения в мире, туристическая отрасль Казани «активно функционирует», отметила глава Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова, загрузка объектов туристической инфраструктуры составляет сегодня 95%.

По ее словам, в ближайшее время для привлечения туристов запланированы несколько мероприятий. В частности, в ночь с 13 по 14 августа «Велофест-2022» пройдет по улицам столицы Татарстана протяженностью 17 км, большей частью по исторической Казани. Для продвижения фестиваля в Волгограде, Нижнем Новгороде, Уфе и Санкт-Петербурге размещены рекламные баннеры.

Фото: Максим Платонов

Помимо этого, в сентябре Казань проведет 7-й конкурс «Звезды гостеприимства» среди туристических компаний, отелей, ресторанов, баров и гостиниц и их работников, уже в новом региональном статусе — при поддержке Ассоциации городов Поволжья. Первый этап будет городским, второй — межрегиональным. Победители получат денежные гранты. Прием заявок — с 1 по 31 августа.

В начале июля сообщалось, что в Казани стало чуть меньше туристов, но продолжительность отдыха увеличилась. Если раньше в среднем гости приезжали в столицу Татарстана на два-три дня, то теперь — на пять-семь дней.



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Сергей Афанасьев