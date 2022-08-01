С 4 августа возобновятся перелеты из Казани в Душанбе

Фото: Максим Платонов

С 4 августа возобновятся перелеты из Казани в Душанбе. Перелеты будут осуществляться каждый четверг на самолете Boeing 780-800.

Вылет из столицы Татарстана в 21.00, в Душанбе судно прибудет в 2.45. Обратный вылет из столицы Таджикистана — в 18.00, прибытие в Казань — в 19.30.

Для перелетов указано местное время. В Таджикистане оно на два часа опережает московское, которое действует в Казани. Продолжительность рейса — 3,5 часа, сообщает мэрия столицы Татарстана.

Фото: Максим Платонов

Напомним, с 1 августа запускаются регулярные рейсы из столицы Татарстана в Баку. Рейсы будут выполняться на самолетах SSJ-100 по средам.



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Марина Скворцова