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Из Казани в августе запускают новые рейсы в Баку

20:23, 29.07.2022
Из Казани в августе запускают новые рейсы в Баку
Фото: realnoevremya.ru

С 1 августа компания «ИрАэро» начнет выполнять регулярные рейсы из столицы Татарстана в Баку, сообщила пресс-служба аэропорта Казани.

Рейсы будут выполняться на самолетах SSJ-100 по средам. Сейчас все регулярные авиарейсы в Баку из Казани выполняют «Азербайджанские авиалинии».

Фото: realnoevremya.ru

Татарстанская «ЮВТ Аэро» в августе начнет выполнять полеты из Казани и Тюмени в Мурманск. Полеты будут проходить с 8 августа по 29 октября по понедельникам, вторникам и субботам.

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Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество Татарстан

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