В Нижнекамске потушили пожар в промзоне

Фото: кадр видео / соцсети

В промзоне в Нижнекамске на улице Индустриальная, 2Б произошел пожар на площадке, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Горел складированный утеплитель на открытой площадке. В МЧС отметили, что угроза уже снята, в 10.48 пожарные локализировали горение.

В 10.53 пожарные ликвидировали открытое горение на площади предварительно 60 кв. м. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

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Маргарита Головатенко