В Нижнекамске потушили пожар в промзоне
В промзоне в Нижнекамске на улице Индустриальная, 2Б произошел пожар на площадке, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Горел складированный утеплитель на открытой площадке. В МЧС отметили, что угроза уже снята, в 10.48 пожарные локализировали горение.
В 10.53 пожарные ликвидировали открытое горение на площади предварительно 60 кв. м. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.
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