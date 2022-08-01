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В Нижнекамске потушили пожар в промзоне

11:11, 01.08.2022
В Нижнекамске потушили пожар в промзоне
Фото: кадр видео / соцсети

В промзоне в Нижнекамске на улице Индустриальная, 2Б произошел пожар на площадке, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Горел складированный утеплитель на открытой площадке. В МЧС отметили, что угроза уже снята, в 10.48 пожарные локализировали горение.

В 10.53 пожарные ликвидировали открытое горение на площади предварительно 60 кв. м. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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