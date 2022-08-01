В Татарстане утвердили лимит добычи охотничьих ресурсов
В Татарстане утвердили лимит добычи охотничьих ресурсов до 1 августа 2023 года, соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.
Лимит утвержден на лосей (до последнего летнего месяца следующего года можно добыть 683 особи, что составляет 5,01% от численности в республике), косулей сибирских (521 особь, 4,1%), рысей (4 особи, 4,94%), барсук (197 особей, 6,07%).
Согласно документу, на территории Татарстана до следующего августа нельзя добывать оленей благородных. Всего в республике значится 142 особи, обозначенный лимит — нуль.
Контроль за исполнением Указа возложен на председателя Госкомитета Татарстана по биоресурсам.
Министерство экологии и природных ресурсов республики ранее сообщало о том, что при изъятии такого количества животных уровень воздействия на окружающую среду является допустимым.
В мае в Татарстане для охотников утвердили нормы допустимой добычи кабанов, куниц, бобров и сурков-байбаков. Постановление, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным, будет действовать до 28 февраля 2023 года.
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