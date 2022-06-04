В Татарстане утвердили лимиты добычи охотничьих ресурсов до 1 августа 2023 года
В Татарстане утвердили лимиты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023-го. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов республики.
По данным ведомства, уровень воздействия на окружающую среду является допустимым при изъятии следующего количества животных:
- Лось — 683 особи;
- Косуля сибирская — 521 особь;
- Олень благородный — 0 особей;
- Рысь — 4 особи;
- Барсук — 197 особей.
В мае в Татарстане для охотников утвердили нормы допустимой добычи кабанов, куниц, бобров и сурков-байбаков. Постановление, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным, будет действовать до 28 февраля 2023 года.
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