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В Татарстане утвердили лимиты добычи охотничьих ресурсов до 1 августа 2023 года

08:36, 04.06.2022
В Татарстане утвердили лимиты добычи охотничьих ресурсов до 1 августа 2023 года
Фото: eco.tatarstan.ru

В Татарстане утвердили лимиты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023-го. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов республики.

По данным ведомства, уровень воздействия на окружающую среду является допустимым при изъятии следующего количества животных:

  • Лось — 683 особи;
  • Косуля сибирская — 521 особь;
  • Олень благородный — 0 особей;
  • Рысь — 4 особи;
  • Барсук — 197 особей.
Фото: pixabay.com

В мае в Татарстане для охотников утвердили нормы допустимой добычи кабанов, куниц, бобров и сурков-байбаков. Постановление, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным, будет действовать до 28 февраля 2023 года.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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