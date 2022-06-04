В Татарстане утвердили лимиты добычи охотничьих ресурсов до 1 августа 2023 года

В Татарстане утвердили лимиты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2022 года до 1 августа 2023-го. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов республики.

По данным ведомства, уровень воздействия на окружающую среду является допустимым при изъятии следующего количества животных:

Лось — 683 особи;

Косуля сибирская — 521 особь;

Олень благородный — 0 особей;

Рысь — 4 особи;

Барсук — 197 особей.

Фото: pixabay.com

В мае в Татарстане для охотников утвердили нормы допустимой добычи кабанов, куниц, бобров и сурков-байбаков. Постановление, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным, будет действовать до 28 февраля 2023 года.

Диана Жиленкова