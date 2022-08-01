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Президент Туркмении поздравил Рустама Минниханова с 30-летием создания Всемирного конгресса татар

07:45, 01.08.2022
Президент Туркмении поздравил Рустама Минниханова с 30-летием создания Всемирного конгресса татар
Фото: kremlin.ru

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил президента Татарстана Рустама Минниханова с 30-летием создания Всемирного конгресса татар, а еще с началом работы его VIII съезда, сообщила официальная газета «Нейтральный Туркменистан».

Бердымухамедов отметил важность Всемирного конгресса татар для сохранения и развития культуры татарского народа и для сближения представителей татарских общин во всем мире. Президенту республики он пожелал дальнейшего прогресса и процветания.

Фото: Олег Тихонов (архив)

VIII съезд Всемирного конгресса татар в 2022 году проходит в Казани с 30 июля по 3 августа. 30 июля с 30-летием создания конгресса президента Татарстана поздравил президент России Владимир Путин.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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