Владимир Путин поздравил президента Татарстана с 30-летием создания Всемирного конгресса татар

Президент России Владимир Путин поздравил президента Татарстана Рустама Минниханова и делегатов VIII съезда Всемирного конгресса татар по случаю его открытия и поздравил их с 30-летием создания конгресса, сообщается на сайте Кремля.



Путин отметил, что Всемирный конгресс татар объединят татарские национально-культурные организации во многих регионах России и зарубежных странах и встречает юбилей большими успехами: это в том числе «содержательная работа, направленная на сбережение родного языка, развитие древней уникальной культуры татарского народа», <…> воспитание у молодежи «приверженности традициям и обычаям предков, высоким идеалам патриотизма и справедливости».

Президент России подчеркнул, что приоритет во внимании государства будет уделяться вопросам сохранения идентичности и самобытности каждого народа. Президент выразил уверенность, что «нынешний конгресс станет ярким событием в жизни Татарстана, внесет свой вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между народами России».

Фото: Олег Тихонов (архив)

VIII съезд Всемирного конгресса татар в 2022 году проходит в Казани с 30 июля по 3 августа.

В апреле стало известно, что в Доме народов России в Москве могут создать офис Всемирного конгресса татар.



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Маргарита Головатенко