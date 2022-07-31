Рустам Минниханов поздравил ПАО «Нижнекамскнефтехим» с 55-летием

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил поздравительную телеграмму гендиректору ПАО «Нижнекамскнефтехим» Игорю Климову в связи с 55-летием предприятия.

Приводим текст полностью:

Уважаемые заводчане!



С Нижнекамским нефтехимическим комбинатом связано зарождение нефтехимической промышленности Республики Татарстан. Получение первой продукции предприятия в 1967 году положило начало непрерывному пути развития и укрепления производственного потенциала. Благодаря упорному труду страна получала все новые виды каучуков и пластиков. Успехи химкомбината вписали золотые страницы в историю развития нефтехимии страны.



С жизнью предприятия связана судьба нескольких династий нефтехимиков. Многие здесь встретили свою судьбу, создали семьи, вырастили детей. Преемственность поколений обеспечивает сохранение славных традиций, сложившихся на заводе в течение десятилетий.



Искренне поздравляю весь коллектив ПАО «Нижнекамскнефтехим», дорогих ветеранов производства с 55-летием родного предприятия!



Желаю всем Вам доброго здоровья, счастья и новых трудовых свершений!

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, 31 июля 1967 года на центральной газофракционирующей установке была получена первая продукция завода.