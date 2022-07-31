Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о поджоге сотрудника ГИБДД в Чувашии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Чувашии Александру Полтинину представить доклад о ходе расследования уголовного дела о поджоге сотрудника ГИБДД. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, днем 29 июля в деревне Токшики Моргаушского района инспектор ДПС и полицейский отделения ППС остановили автомобиль ВАЗ 2114. Им управлял нетрезвый водитель, 29-летний житель Марий Эл.

Водитель достал из багажника своего автомобиля канистру с бензином и стал разбрызгивать его на сотрудников, после чего достал зажигалку и поджег одежду инспектора. В результате полицейский получил ожоги более 50% тела, он находится в реанимации.

СУ СК России по Чувашии возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь двух сотрудников полиции по ст. 317 УК РФ. В настоящее время ведется розыск подозреваемого.

Фото: realnoevremya.ru

21 июля Следственные органы Следственного комитета России по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя села Высокая Гора, сбившего инспектора ГИБДД. Дело завели по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК РФ).



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Максим Кокунин