В Татарстане возбудили дело против водителя, протащившего на капоте инспектора ГИБДД

Следственные органы Следственного комитета России по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя села Высокая Гора, сбившего инспектора ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК РФ).



По версии следствия, в 2021 году мужчину лишили прав за езду в нетрезвом состоянии. Несмотря на это, утром 20 июля он сел за руль автомобиля Hyundai Solaris и поехал в Казань.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Когда он ехал по селу, сотрудники ОГИБДД по Высокогорскому району, зная, что у мужчины нет прав, попытались остановить его. Злоумышленник не подчинился требованиям полицейских, наехал на одного из инспекторов и протащил его на капоте. В дальнейшем подозреваемый скрылся, спустя время его задержали в Московском районе Казани.

Свою причастность к совершению преступления он признал в полном объеме. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



В декабре прошлого года в Буинске арестовали местного жителя за наезд на инспектора ДПС. Нарушителем оказался ранее судимый за разбой и кражу 28-летний местный житель без водительских прав.



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Татьяна Леухина