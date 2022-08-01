В Татарстане численность рабочей силы превышает 2 миллиона человек

Фото: Максим Платонов

Во втором квартале 2022 года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в Татарстане превысила 2 миллиона человек. Из них большая часть трудоустроена, следует из данных Росстата.

Заняты 1 978 200 татарстанцев из числа рабочей силы. Еще 48,6 тысячи не трудоустроены.

В Татарстане численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше самая большая в Приволжском федеральном округе. На втором месте Башкирия — более 1,9 миллиона человек, на третьем — Нижегородская область (более 1,7 миллиона человек).

Фото: Максим Платонов

В целом в ПФО численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше достигает почти 14,6 миллиона человек. Минимальное число зарегистрировано в Марий Эл — 321,8 тысячи человек, из которых 312 тысяч трудоустроены.

Согласно данным Росстата, в Татарстане на конец июня 2022 года в органах службы занятости населения было зарегистрировано 49 370 вакансий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 18,2%.



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Татьяна Демина