«Ак Барс» объявил о переносе начала матча против «Динамо»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом», который пройдет 3 сентября на «ВТБ-Арене», начнется в 13.00. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Изначально игра должна была начаться в 17.00. Перенос связан с тем, что на «ВТБ Арене» в этот же день проведет свой матч футбольное «Динамо», которое в 20.30 примет «Урал».

Фото: ak-bars.ru

Генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин рассказывал, что «Ак Барс» начнет сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), не имея в составе иностранных игроков. В межсезонье клуб не получил ни одного легионера. В июле казанцы обменяли канадского форварда Джордана Уила на Станислава Галиева в московское «Динамо».

— Идем на определенные риски, но надеемся, что риски оправдаются. Мы видим, что у ряда клубов уже есть проблемы с легионерами, так как кто-то не приезжает в Россию, — поделился Валиуллин.



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Максим Кокунин