Генменеджер «Ак Барса»: мы решили войти в сезон без иностранных хоккеистов

ХК «Ак Барс» начнет сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), не имея в составе иностранных игроков, заявил «РИА Новости» генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин.



В межсезонье клуб не получил ни одного легионера. В июле казанцы обменяли канадского форварда Джордана Уила на Станислава Галиева в московское «Динамо».

— Идем на определенные риски, но надеемся, что риски оправдаются. Мы видим, что у ряда клубов уже есть проблемы с легионерами, так как кто-то не приезжает в Россию, — поделился Валиуллин.

Первая домашняя игра «Ак Барса» пройдет 8 сентября. КХЛ представила график первых домашних матчей каждого клуба лиги в сезоне 2022/23. Казанский клуб сыграет с «Адмиралом». 3 сентября «Ак Барс» сыграет в гостях с московским «Динамо».

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Маргарита Головатенко