Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

Штаб Черноморского флота России атакован беспилотником ВСУ, пострадали пять человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

— Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это — беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются, — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в городе отменены из соображений безопасности.

Фото: upload.wikimedia.org

25 июля ФСБ сорвала спецоперацию украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России. Уточняется, что «сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков, склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы».

Вместе с этим выявление планов украинской разведки также позволило нанести удары по ряду объектов ВСУ. В ФСБ отметили, что сотрудники украинских спецслужб, задействованные в операции, и их пособники — установлены.

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Максим Кокунин