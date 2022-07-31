На базе зерносушильного комплекса Аксубаевского района будет храниться до 7 тысяч тонн зерновых

Фото: пресс-служба президента РТ

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Аксубаевский район, где в ходе своего визита осмотрел поля района, зерносушильный комплекс. Сообщает пресс-служба главы республики.

На базе хозяйства ООО «Волга-Селект» президент встретился с механизаторами, задействованными в уборке, и главами поселений. Они сообщили, что сегодня на полях работает 99 комбайнов, 30 единиц привлекли со стороны. Укомплектованы две смены.

— Самое главное сегодня — уборка и подготовка к осеннему севу, важно работать по развитию кормовых центров, — отметил Минниханов.

Одним из крупных предприятий в системе растениеводства района является растворный узел ООО «Волга-Селект». Президенту показали стационарный комплекс, который предназначен для подготовки воды при проведении работ по питанию посевов сельскохозяйственных культур и защите от вредителей, болезней и сорной растительности. Благодаря нему на зерновых и зернобобовых культурах провели 3-кратную обработку средствами защиты растений и листовую подкормку карбамидом и биопрепаратами. На подсолнечнике 2-кратную подкормку, на рапсе 4-кратную.

Также главе региона показали ход строительства зерносушильного комплекса с семенным заводом. Его начали возводить в мае этого года, а сдать объект планируется в 2024 году.

Единовременно на базе зерносушильного комплекса будет храниться до 7 тысяч тонн зерновых. Семенная линия будет производить 10 тонн в час. Мощность очистного оборудования — 300 тонн в час, сушильного оборудования — 100 тонн в час. Сейчас на объекте идут строительно-монтажные работы, поставка оборудования. При сдаче объекта планируется трудоустройство 35 человек.

Фото: Минсельхозпрод Татарстана

Также сегодня Минниханов посетил с рабочей поездкой Нурлатский район республики, где оценил ход уборочной кампании, осмотрел конноспортивный комплекс и новый городской парк.

На сегодняшний день в Нурлатском районе Татарстана собрано около 10 тысяч тонн нового урожая (ячмень и озимая пшеница). Всего убрано 2,7 тысячи гектаров площадей, а средняя урожайность составила 42 ц/га. Еще предстоит убрать 40 тысяч гектаров, а на полях планируется задействовать более 100 единиц техники: 61 собственный комбайн и 44 машины со стороны, сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

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Максим Кокунин