В Татарстане за сутки не зарегистрировано случаев выздоровления от коронавируса

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане в связи с выздоровлением от коронавируса не выписали ни одного человека, следует из данных федерального оперштаба. Всего на 31 июле в республике зарегистрировано 150 437 вылечившихся.

Подобные случаи уже были в этом месяце. О новых случаях выздоровления за сутки в Татарстане не сообщалось 17 и 18 июля.

Коронавирус за сутки в Татарстане выявили у 49 человек. Всего на 31 июля в республике зарегистрировано 153 850 случаев COVID-19.

Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина