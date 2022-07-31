В Татарстане за сутки не зарегистрировано случаев выздоровления от коронавируса
За последние сутки в Татарстане в связи с выздоровлением от коронавируса не выписали ни одного человека, следует из данных федерального оперштаба. Всего на 31 июле в республике зарегистрировано 150 437 вылечившихся.
Подобные случаи уже были в этом месяце. О новых случаях выздоровления за сутки в Татарстане не сообщалось 17 и 18 июля.
Коронавирус за сутки в Татарстане выявили у 49 человек. Всего на 31 июля в республике зарегистрировано 153 850 случаев COVID-19.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 31 июля читайте в подборке интернет-газеты.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым