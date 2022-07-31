ПФР объяснил, как изменятся пенсии работающих пенсионеров в августе

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров пройдет в августе, передает «Прайм», ссылаясь на отделение ПФР по Москве и Московской области.

Так, с 1 августа 1,3 млн пенсионеров, которые работали в 2021 году, получат увеличенные пенсии. Размер прибавки будет зависеть от того, какую сумму страховых взносов и пенсионных коэффициентов уплатил их работодатель.

Максимальное увеличение пенсии работающим пенсионерам в результате перерасчета ограничено тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами. Отмечается, что изменения коснутся как наемных, так и самозанятых граждан.

Фото: realnoevremya.ru

30 июля сообщалось, что законопроект о выплате 13-й пенсии пенсионерам поступил в Госдуму, его планируют рассмотреть осенью этого года.



Согласно законопроекту, ежегодные выплаты пенсионерам будут предоставлять в декабре. Предусматривается увеличение вдвое выплаты к страховой пенсии для граждан, достигших 70-летнего возраста. По предварительным оценкам, на реализацию идеи потребуется 654,8 млрд рублей из федерального бюджета.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин