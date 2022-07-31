На одной из трасс Татарстана движение большегрузов ограничат до октября

В Татарстане с 5 августа до 20 октября ограничат движение большегрузов по дороге Старое Дрожжаное — Татарские Шатрашаны. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Ограничения коснутся участка от 22 км до 24,4 км в Дрожжановском районе. Для объезда предлагаются федеральные автомобильные дороги: Р-178 Саранск — Ульяновск и А-151 Цивильск- — Ульяновск.

Схема организации объездного движения с установкой необходимых дорожных знаков согласована с УГИБДД по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Казани продлили ограничение движения по улице Лечебной на участке от улицы Побежимова до улицы Социалистической до 20 августа. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода.



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Максим Кокунин