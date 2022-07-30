В Казани продлили ограничение движения по улице Лечебной

В Казани продлили ограничение движения по улице Лечебной, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.



Движение автомобилей ограничат на участке от улицы Побежимова до улицы Социалистической до 20 августа. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода.

Фото: kzn.ru (архив)

В Казани по проспекту Камалеева продлили ограничение движения. До 17 августа закрыт местный проезд на участке от дома №30 до дома №34 по пр. Камалеева.

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Маргарита Головатенко