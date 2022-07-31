Эксперт предупредила о подорожании к осени сыров, колбас и кондитерских изделий

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала, что этой осенью можно ожидать подорожания таких продуктов, как сыры, колбасы и кондитерские изделия.



Эксперт объяснила, что цены на некоторые отечественные продукты зависят от импортной составляющей — оборудования, упаковки, а еще ингредиентов. На конечную себестоимость продукции повлияет также рост цен на упаковочные материалы, включая бумагу, пластик и краски.

Вероятно, цены могут вырасти на чай, кофе и фрукты, рассказала она агентству «Прайм».

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за неделю подорожали свежие помидоры, поваренная пищевая соль, сметана и некоторые другие основные продукты питания. Рост цен зафиксирован с 15 по 22 июля.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко