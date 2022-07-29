Официальная статистика: в Татарстане подорожали соль, сметана и помидоры

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за неделю подорожали свежие помидоры, поваренная пищевая соль, сметана и некоторые другие основные продукты питания. Рост цен зафиксирован с 15 по 22 июля.

По данным Росстата, больше всего за неделю в республике подорожали свежие помидоры — на 1,89%. Если на 15 июля средняя цена составляла 93,78 рубля за один килограмм, то к 22 июля она достигла 95,56 руб./кг.

На 1,19% в Татарстане подорожала сметана, до 214,76 руб./кг. Соль за неделю выросла в цене на 1,14%, до 15,33 руб./кг.

В пределах от 0,5% до 1% в Татарстане выросли цены на питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, говядину, творог, овощные консервы для детского питания, мягкие, глазированные шоколадом конфеты, печенье и пшено. Минимально подорожали полукопченая колбаса, сосиски и сардельки, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, вермишель и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта.

Фото: Максим Платонов

Без изменений остались цены на баранину. Средняя цена на нее составляет 574,06 руб./кг.

Напомним, с 8 по 15 июля в Татарстане подорожали лук, полукопченая колбаса и рис. Одновременно с этим подешевели куриные яйца, гречка и некоторые овощи, в том числе и свежие помидоры.



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Татьяна Демина