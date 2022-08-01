Татарстан попал на 7-е место в рейтинге по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков

По данным Генеральной прокуратуры России, Татарстан находится на 7-м месте в рейтинге преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Их в первом полугодии 2022 года зарегистрировано 2 823.

Больше всего преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в январе — июне зафиксировано в Москве (5 282), Краснодарском крае (3 904) и Челябинской области (3 820). Минимальное число таких преступлений зарегистрировали в Ненецком и Чукотском автономных округах — 17 и 15 соответственно.

Из 2 823 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в Татарстане 1 051 числится нераскрытым. Всего в республике за январь — июнь 2022 года зарегистрировано 12 067 нераскрытых преступлений. В этом рейтинге регион занимает 5-е место.

Фото: crimestat.ru

В конце июля прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Московской области, обвиняемого в покушении на сбыт более 5 килограммов наркотиков. По версии следствия, обвиняемый по предварительному сговору с неустановленным лицом забрал из тайника в Московской области более 5 кг наркотиков. После этого он на автомобиле поехал в Казань для их дальнейшего сбыта.



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Елизавета Пуншева